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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
105 yaşında Covid-19’u yendi, yoğurt ve bal tavsiyesinde bulundu

105 yaşında Covid-19’u yendi, yoğurt ve bal tavsiyesinde bulundu

Evden detay

Hastane Karantina Organik Ürün Akalan 

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( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ın Gürün ilçesinde 105 yaşında Covid-19’u yenen Ömer Avcı, yaşına rağmen sağlığını bal ve yoğurda borçlu olduğunu söyledi SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde 105 yaşında Covid-19’u yenen Ömer Avcı, yaşına rağmen sağlığını bal ve yoğurda borçlu olduğunu söyledi.

Avcı’nın ikamet ettiği 350 nüfuslu Tepecik köyünde yaklaşık 100 kişi Covid-19’a yakalanmış bu nedenle köy karantinaya alınmıştı. Kimliğine göre 96 çevresindekilerin beyanına göre 105 yaşında olan Avcı’da Covid-19’a yakalandı. İlerleyen yaşı nedeniyle hastanede tedavi alına alındı. Kısa sürede Covid-19’u yenmeyi başarıp köyüne geri döndü. 6 çocuk ve 23 torun sahibi olan Avcı, ilerleyen yaşını ve sağlığını her gün yediği organik yoğurt ve bala borçlu olduğunu söyledi.

Avcı’nın yakınları köylerinde kendi ürettikleri organik ürünleri tükettiklerini belirtip, bu nedenle köy sakinlerinin salgını hafif şekilde atlattıklarını söylediler.
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