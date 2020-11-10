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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
103 yaşındaki Cafer dede Kovid-19'u yendi - BARTIN

103 yaşındaki Cafer dede Kovid-19'u yendi - BARTIN

- Cafer Bostancı'nın açıklaması - Oğlu Hüseyin Bostancı'nın açıklaması Bartın 'da 103 yaşındaki Cafer dede Kovid - 19'u yendi - Cafer Bostancı: - "Hasta olduktan sonra sebze, meyve, bal yedim. Şimdi çok şükür iyiyim" - Oğlu Hüseyin Bostancı: - "103 yaşındaki babamın testinin pozitif çıkmasıyla çok korktuk, kaybedeceğimizi düşündük. Beslenmesine çok dikkat ettik. Çok şükür sağ salim atlattı"BARTIN (AA) - Bartın 'da, yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) yakalanan 103 yaşındaki Cafer Bostancı, 10 günlük tedavinin ardından hastalığı yendi.Ulus ilçesi Mezgeler Mahallesi'nde oğlu Hüseyin Bostancı ile yaşayan Cafer dede, 28 Ekim'de halsizlik şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesine başvurdu.Bostancı, Kovid - 19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırıldı. Burada bir gün tedavi gören Bostancı, herhangi bir rahatsızlığının olmaması ve semptom göstermemesi üzerine taburcu edilerek evinde karantinaya alındı. On günlük tedavinin ardından Bostancı'nın son yapılan testi negatif çıktı.Cafer Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk zamanlar halsiz kalmasına karşın ciddi bir sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Gençliğinden bu yana çok iyi beslendiğini anlatan Bostancı, hareketli bir yaşam sürdüğünü belirtti.
Bostancı, testi pozitif çıkmasına rağmen ciddi bir rahatsızlık yaşamadığını ifade ederek "Hasta olduktan sonra sebze, meyve, bal yedim. Şimdi çok şükür iyiyim. Evimde yürümeye başladım." dedi.
Oğlu Hüseyin Bostancı da babasıyla aynı evde yaşadığını ve ilk olarak kendi testinin pozitif çıktığını belirtti.
Aynı gün babasına yapılan Kovid - 19 testinin de pozitif olduğunu aktaran Bostancı, "103 yaşındaki babamın testinin pozitif çıkmasıyla çok korktuk, kaybedeceğimizi düşündük. Artık son görevlerimizi yapalım dedik. Beslenmesine çok dikkat ettik. Çok şükür sağ salim atlattı." diye konuştu.

Koronavirüs Hastane Karantina Akalan Semptom 

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