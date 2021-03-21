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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
103 yaşına kadar hastane görmedi, Covid’e yenik düştü

103 yaşına kadar hastane görmedi, Covid’e yenik düştü

-FATMA NİNENİN TORUNLARIYLA GÖRÜNTÜSÜ

Asırlık Çınar Hastane Oksijen Seviyesi Akalan Oksijen 

--FATMA NİNENİN TÜRKÜ SÖYLEMESİ

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un en yaşlı kişilerinden birisi olan 103 yaşındaki asırlık çınar Fatma Çıtlakoğlu, bir süre önce yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, yaşına rağmen bugüne kadar hiçbir hastalığı olmayan Çıtlakoğlu, 10 gün önce rahatsızlandı ve Covid testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. 6 gün serviste kaldıktan sonra hastalığı yenerek iyileşen Fatma nine, dün oksijen seviyesinin düşmesiyle yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 250 den fazla torunu bulunan Fatma Çıtlakoğlu, bugün Giresun merkez Akköy’de toprağa verildi.
Çıtlakoğlu’nun torunlarından Erman Çıtlakoğlu, “6 gün Covid servisinde sağlıklı bir şekilde tedavisini sürdürdü, dün oksijen seviyesinin düşmesiyle yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Maalesef ki bu amansız hastalığa babaannemiz yenik düştü. Hayatını kaybetti“ dedi.
(AD-ÖS-Y)
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