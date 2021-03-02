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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
102 gün sonra yerinde hizmette ilk gün sona erdi

102 gün sonra yerinde hizmette ilk gün sona erdi

Restorandan görüntü

Salar 

-Röportaj
-Sandalyelerin kaldırılması
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Korona virüs önlemleri kapsamında alınan bir dizi yeni kararlar sonrası sabah 07:00 itibariyle açılan restoran kafe benzeri işletmeler, 102 gün sonra müşterilerine hizmet vermeye başladı.
Yüzde 50 kapasiteyle gün içerisinde müşterilerine hizmet veren işletmeler akşam 19:00 itibariyle kapandı. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin yerinde değerlendirmesiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nda bir dizi yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar çerçevesinde kafe, restoran ve benzeri işletmeler yüzde 50 kapasite ile kısıtlama günü haricinde sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında masalarda müşteri ağırlayabilecek. Yeni karar sonrası İstanbul'da sabah saat 07:00 itibariyle açılan kafe, restoran ve benzeri işletmeler 102 gün sonra yüzde 50 kapasiteyle gün içerisinde hizmet verdi. Saat 19:00 itibariyle içeriye müşteri almayan restoranlar ise paket servis ile hizmet vermeye devam edecek. Fatih’te bir restoran çalışanı Mustafa Yılmaz, “ Çok güzel oldu. Aylar sonra açmış olduk. Müşterilerimiz memnun ama saat 19:00’dan sonra kapatıyoruz. Dükkanımız şu anda kapalı ama paket servisi devam edecek” dedi.
(SB-ZA-
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