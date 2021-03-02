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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- 101 gün sonra tekrar açıldılar

- 101 gün sonra tekrar açıldılar

INEGOL 101 GUN SONRA ACILDILAR

( BURSA ) BURSA

Salar Toplantı Kıraathane Umutlu 


- Sarı listedeki Bursa'da normalleşme süreci başladı.
Düşük ve orta riskli illerde kafe, kıraathane restoranlar açıldı. İnegöl ilçesinde işyerlerini 101 gün sonra açan işletmeciler gelecekten umutlu. Korona virüs tedbirleri sürerken 101 gün önce Türkiye genelinde bir çok işletmeci kapatıldı. Tedbirler nedeniyle kapatılan işletmeler yeniden açıldı. Kabine toplantısının ardından alınan kararları dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
Sabah 7'de kepenklerini açan ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başlayan işletmeciler, kurallara riayet ettiler. Lokantalarda masalar çapraz 2 kişinin oturacağı şekilde ayarlandı. Uzun bir aradan sonra vatandaşlar tekrar lokantalara giderek yemek yediler. Kıraathanelerde aynı şekilde yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verecek. Hem işletme sahipleri hemde müşteriler tekrar işyerinin açılmasının dolayı mutlu oldular. (SA-İHS)
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