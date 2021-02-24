-Sperleri gösteren tabelalardan görüntü

-Siperlerde insan unsurlu detay

-Hasan Özpınar röp.



( AFYON KARAHİSAR) - 100 yıl geçse de üstünden kahramanlıkları halen dillere destan- Tek bir adım birle geri çekilmeden direndikleri siperlerde şehit düştüler- Şehadet şerbetini birlikte içen kahramanların aynı mezara gömülüyor AFYON KARAHİSAR



- 100 yıl önce Yunan işgaline uğrayan Afyonkarahisar’da düşmana karşı yoğun bir direniş gösteren 57. Tümene bağlı kahramanları tek bir adım bile geri çekilmeyerek direndikleri siperlerde şehit düştü. 100’lerce kahramanın canları pahasına direndikleri Düztaş mevkiindeki siperlerde şehit düşen kahramanların zaman zaman ortaya çıkan kemikleri ise tek bir mezara defin gömülüyor. Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan acı hatıralardan birisi daha geçtiğimiz yıllarda gün yüzüne çıktı. Temmuz 1921’de Yunan ordusunun Afyonkarahisar’ı işgali dillere desten bir çok kahramanlık hikayelerinin yazdırdı. Bu hikayelerden biriside pek fazla bilinmeyen ve Düztaş mevkiinde yazılan kahramanlık destanı. Türk askerinin Yunan'ı bozguna uğratmak için İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Düztaş mevkiinde kurduğu pusunun bilgisini alan düşman kuvvetleri siperleri çapraz ateşe alan Yunan ordusu yüzlerce Türk askerini burada şehit etti. Bir tabura yakın askerin şehit düştüğü alanda siperler halen dururken, siperlerdeki toprak kazıldıkça boş kovanlar ve insan kemikleri çıkıyor. Bulunan şehitlerin kemikleri ise siperlerin hemen yanı başında kazılan bir mezara defin edildi. Siperlerde zaman zaman ortaya çıkmaya devam eden kemikler yine aynı mezara defin edilerek şehitlere sahip çıkılıyor. “Büyük bir kahramanlık destanı yazıldı” Büyük bir kahramanlık destanın yazıldığı ve üstünde ay yıldızlı Türk bayrağının dalgalanmaya devam ettiği siperlerle ilgili İhlas Haber Ajansı



muhabirine açıklamalarda bulunan Başkomutan Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzu ve Mevlevihane Sorumlusu Hasan Özpınar, yazılan destanın gerçekten unutulamayacağını ifade etti.

Özpınar, “Yunan ordu birlikler 13 Temmuz 1921 günü, Yunan 1. Kolordusu’na mensup işgal birlikler Eğret istikametinden, bugünkü Anıtkaya civarından hareket ettiler ve 13 Temmuz 2021’de Döğer kasabasını da işgal ederek taarruzlarını, işgallerini bir ileriki noktaya taşımaya başladılar. Aynı gün içerisinde diğer Yunan birlikleri yine Afyonkarahisar’ı işgal etti. Kenti işgal eden birlikler kuzeye yönelerek Döğer, Beyköy, Üçlerkayası hattına doğru ilerlediler” diye konuştu.

“Şehitlerimizin hala daha arazide cenazelerine rastlamak mümkün” 57. tümene bağlı birliklerin canları pahasına korudukları siperlerde tek bir adım bile geri çekilmeyerek savaştıkları siperlerde şehit düştüklerini dile getiren Özpınar açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Burada büyük mücadeleler verildi.

57. tümene bağlı birliklerimiz burada büyük savaş verdiler. Pek çok komutanımız ve bunun yanı sıra yüzlerce askerimiz de bu bölgede şehit oldu. Bu şehitlerimiz o dönemde hazır bulunan siperlere defnedildiler. Aradan geçen 100 yıllık sürede 1921-2021 yılı içerisinde zaman zaman tabi o bölgedeki şehit mezarlarımız, 57. tümene mensup şehitlerimizin hala daha arazide cenazelerine rastlamak mümkün. Orada sembolikte olsa bir şehitlik yapıldı bildiğimiz kadarıyla. Tabi bunları daha geniş kitlelere ulaştırmak, daha geniş kitlelerin o bölgeyi, bilmesi, tanıması sağlamak gerekiyor” dedi.

(GC-



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