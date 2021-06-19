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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
100 kişilik ekip her yerde onu aradı... Eşiyle tarlaya gittikten sonra kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra bulundu

100 kişilik ekip her yerde onu aradı... Eşiyle tarlaya gittikten sonra kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra bulundu

ARAMA ÇALIŞMALARI

Yaşlı Kadın Hastane Jandarma Harekete Geç Şili 

-TEYZENİN BULUNMASI
-ARACA BİNDİRİLMESİ
-FARKLI AÇILAR

( BURSA )- Eşiyle tarlaya giden 67 yaşındaki Hörü Sarı ortalıktan kaybolunca kurtarmak ekipleri harekete geçti- 12 saat sonra sağ olarak bitkin halde bulunan Sarı, hastaneye kaldırıldı BURSA

- Bursa'da eşi ile birlikte tarlaya giden 67 yaşındaki Hörü Sarı, ortalıktan kaybolunca arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Eşi ve köylüler tarafından bulunamayan Sarı, kurtarma ekipleri tarafından tarlalarına 1 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu. Olay, Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte tarlaya giden 67 yaşındaki Hörü Sarı, 19,30 sıralarında ortadan kayboldu. Eşi tarafından uzun süre aranan Sarı, bulunamadı. Köye inen eşi, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, NAK, ANDA ve AKUT ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık yüz kişilik ekip, köyün içerisinde ve çevresinde arama yaparken, ekibin bir kısmı da tarlanın etrafında aramaya başladı.
Tüm gece ekipler tarafından aranan Hörü Sarı, duyma ve görme kaybı olduğu için çalışmaları fark edemedi. Sabahın ilk saatlerinde ekipler tarafından tarlalarının 1 kilometre uzağında bulunan Hörü, sağlık kontrollü için hastaneye sevk edildi. (AÇ-
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