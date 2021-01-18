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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
100 kişilik ekip 24 saat kar nöbeti tutacak

100 kişilik ekip 24 saat kar nöbeti tutacak

Kar temizleme çalışmasından görüntü

Beko Şili Kar Yağışı 

-Greyder ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Başkan Şeniz Doğan ve ekipten görüntü

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli’de etkili olan kar yağışının ardından yolların kapanması için ekipler aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdü. Merkezefendi Belediyesine bağlı yaklaşık 100 kişilik ekip 24 saat boyunca çalışmalara devam edecek. Denizli’de sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini arttıran kar yağışı birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Kentin yüksek rakıma sahip mahallelerinde daha fazla etkili olan kar yağışına karşı Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaklaşık 100 kişilik ekip ile amansız mücadeleye başladı.
24 saat boyun sürecek olan çalışmalar kapsamında Başkarcı, Hallaçlar, Yenişehir, 1200 Evler, Gerzele, Altındere, Yeşilyayla, Hisar, Kadılar, Barutçular, Şemikler, Gültepe ve Çakmak Mahallelerindeki çalışmalarda beko loder, kar küreme, tuzlama araçları ve greyder yardımıyla kapanan yollarda vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar aralıksız sürüyor. “Ekiplerimiz her zaman teyakkuzda olacak” Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin teyakkuzda olduğunu ifade eden Başkan Doğan, “Etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte özellikle yüksek rakımlı mahallelerimizde yolların kapanmaması ve buzlanmaması için ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Trafik akışının kesilmemesi, ulaşımın sağlanması ve hemşehrilerimizin olumsuz etkilenmemesi adına çalışıyoruz. Çalışmalarımız 24 saat boyunca devam edecek. Yolların ve havanın durumuna göre de ekiplerimiz her zaman teyakkuzda olacak” dedi.
(FP-MB-Y)
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