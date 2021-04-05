100 kilometreyi ticari taksiyle gelip 350 bin TL kaptırdı...Yaşlı kadının dolandırıldığı anlar kameralara yansıdı

-dolandırıcıların asayiş şubeden çıkarılış fotoğrafları



( MALATYA ) MALATYA



- Elazığ’da yalnız başına yaşayan 80 yaşındaki yaşlı kadın, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Yaşlı kadın ticari taksi ile geldiği Malatya’da dolandırıcılara 350 bin TL’sini kaptırırken, polis dolandırıcıları güvenlik kameralarını izleyerek buldu. Güvenlik güçlerinin tüm uyarılara rağmen, telefon dolandırıcıları yine ağlarına düşürdükleri özellikle yaşlı vatandaşları mağdur ediyor. Telefon dolandırıcıların tuzağına ise bu kez Elazığ’da yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki N.S. isimli yaşlı kadın düştü. Dolandırıcılar, yaşlı kadını telefonla arayarak kimliğinin kuyumcu soygununda kullanıldığı ve soyguncuları yakalamak için para vermesini istediler. Panik havası ile yaşlı kadını tuzaklarına düşürmeyi başaran dolandırıcılar, kendilerine inandıklarından emin olunca ise yaşlı kadını Malatya’ya çağırdılar. Yaşlı kadın ise dolandırıldığından habersiz telaşla bindiği bir ticari taksi ile Malatya’ya geldi. Dolandırıcıların verdiği adres olan Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkına gelen kadın, burada kendisini bekleyen ve polis sandığı şüpheliye çantasındaki 350 bin TL değerinde altın, döviz ve Türk lirasını verdi. Yeniden taksiyle Elazığ’a dönen yaşlı kadın, bir gün sonra dolandırıldığının farkına varınsa soluğu emniyette aldı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Amirliği ekipleri yaşlı kadının dolandırıcılar ile buluştuğu noktadaki kameraları incelemeye aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda 18 ayrı kamerada 85 saatlik görüntüler titizlikle incelendi ve şüphelinin kimliği tespit edildi. Paraları teslim alan şüphelinin H.E. isimli şahıs olduğunu ve onu kiralık araçla Malatya’ya getiren şahın ise Ali D. olduğunu belirleyen ekipler dolandırıcılık olayının organizatörünün ise Ahmet D. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Şanlıurfa’da olduklarının belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonla şüphelilerden Ahmet D. ile Ali D. gözaltına alınarak Malatya’ya getirilirken, diğer şüpheli H.E.’nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin üzerinde yaşlı kadına ait olduğu belirlenen 10 bin 305 TL para ele geçirilirken, geri kalan yaklaşık 340 bin TL’ye ise ulaşılamadı. Şüpheliler, Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yetkililer vatandaşları telefon dolandırıcılığa karşı uyardı. (HE-CÖ-



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