100. İhlas Mağazası İzmir’de açıldı

İZMİR



- İhlas Mağazası 100. şubesi İzmir’de törenle açıldı. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “2020’de 100 mağaza hedefimize ulaştık ve inşallah 2021 sonunda da 150 mağaza hedefimize ulaşacağız” dedi.

Çiğli Anadolu Caddesinde bulunan İhlas Mağazası 100. Şubesinin açılış törenine İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, mağazalar direktörü Halil Çağlar, İzmir temsilcisi Erhan Arslan, İhlas Haber Ajansı



İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın ile İhlas’a bağlı ofis ve mağaza müdürleri katıldı.

Mağaza, alkışlar arasında kurdelenin kesilmesi ile hizmete açıldı. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, 2020 yılı bitmeden 100. mağazayı açma hedeflerini bir haftalık sapmayla da olsa gerçekleştirdiklerini söyledi.



İzmir’in son zamanlarda atılım içerisinde olan bölgelerden biri olduğunu ifade eden Genel Müdür Korkusuz, “Biz 2020’ye başlarken 35 mağazaydık. 2020’nin sonunda ise bu sayıyı 100 mağazaya çıkarttık. 2021 sonu hedefimiz ise 150. mağaza açılışımızı gerçekleştirmek. Tabi bu hedeflerimizi bu kadar rahat dillendirmemizin sebebi çalışan personellerimize olan güvenimiz ve onların mevcut başarısıdır” dedi.

“İnşallah 2021 sonunda da 150 mağaza hedefimize ulaşacağız” İzmir’in en çok İhlas Mağazası’nın olduğu bölge noktasına geldiğini açıklayan Korkusuz, “2020’de 100 mağaza hedefimize ulaştık ve inşallah 2021 sonunda da 150 mağaza hedefimize ulaşacağız. Mağazalarımız, aynı zamanda Türkiye’de farklı bir mağazacılık konsepti ile hareket edecekler. Biz pandemi döneminde çok fazla zarar gören mağazacılık alanında bu büyümelerimizi gerçekleştirirken büyük bir inanç ile hareket ediyoruz. Biz İhlas bayrağını Türkiye’nin her yerinde layık olduğu yere çıkarma amacındayız ve bu noktada da pasif mağazacılığa inanmıyoruz. Mağazalarımızı hedef alan aktif bir mağazacılık anlayışını Türkiye’de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda ekibimiz ile istişare ederek hareket ettik ve kendimize inanıyoruz. İhlas Holding olarak aslında genetik kodlarımızdaki alışveriş dürtüsünü burada yansıtmak istiyoruz. İhlas olarak, geleneklerimizden kopmayan ve hep o bakış açısını burada yansıtmayı amaçlayan bir vizyon anlayışına sahibiz. Müşterilerimiz bizden ürün satın aldıklarında, ‘Bu ay taksitimi ödeyemeyeceğim’ dediği vakit biz, ‘Olur abi ya da olur abla’ diyebilecek kadar müşterilerimize yakınız. Bizim farkımız bu. Alışverişin yapılmasından sonra tüm ilişkilerin bittiği bir alışveriş anlayışına sahip değiliz” diye konuştu.

“2021 yılında 600 yeni istihdam açmayı planlıyoruz” “Halkımızın tüm ihtiyaçlarını, bir dost sıcaklığıyla karşılamak isteyen, alışverişin sonlanması ile birlikte biten bir müşteri ilişkisine inanmayan ve buradan da bir dostluk penceresi açan niteliklere sahibiz” diyen Korkusuz, “Bu durum, Türkiye’de mağazacılık konusunda unutulmaya yüz tutan bir bakış açısı. Ancak biz İhlas Holding olarak unutmadık ve bunu sahaya koyuyoruz. İstihdam konusunda 2021 yılında 600 yeni istihdam açmayı planlıyoruz. Biz, işine kendi işi gibi asılacak ekip arkadaşlarını her zaman aramıza bekliyoruz. Bizde çalışma fırsatı hiçbir zaman bitmiyor ve Türkiye’nin her yerinde çalışmak isteyen, iş arayan herkesin İhlas noktalarına gidip bu konuda isteklerini bildirmelerinin bizim için hiçbir sakıncası yok” şeklinde konuştu.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz’u İzmir’de ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını dile getiren İhlas Pazarlama İzmir Temsilcisi Erhan Arslan ise100. İhlas Mağazası’nın açılışının İzmir’de yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Mağazanın İzmir ve Çiğli halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Arslan, “Mutfak ve elektrikli ev aletlerinde bir evin ne ihtiyacı varsa, halkımıza sunmanın sevincini yaşıyoruz. Ürünlerimiz içinde en çok güvendiğimiz Dünya Tasarım Ödülü bulunan Reverse Osmosis su arıtma cihazlarımızın da su kalitesini hissettirmek adına mağazamıza gelen müşterilerimize anında sunum yapabileceğiz” dedi.





