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100’e yakın küçükbaş hayvan alevlerde telef oldu
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
100’e yakın küçükbaş hayvan alevlerde telef oldu

100’e yakın küçükbaş hayvan alevlerde telef oldu

Telef olan hayvanların görüntüsü

Yangın Orman Yangını Hayvan 

--Yerde yatan hayvanlar
--Kurtarılan hayvanlar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Manavgat’ta dün öğlen saatlerinde başlayan ve üç kişinin ölümüne sebep olan yangını sömdürme çalışmaları devam ediyor. Alevler sebebiyle Demirciler Mahallesi’nde 100’e yakın küçükbaş hayvan telef olurken ahırda olan diğer küçükbaşların ise bazıları yangından son anda kurtarıldı. Manavgat’ta dün öğle saatlerinden itibaren başlayan yangın, birçok noktaya yayıldı. Yangından etkilenen mahallelerden olan Demirciler’de bir ahırda bulunan 100’e yakın küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Kurtarılan diğer küçükbaş hayvanların ise vücutlarında yanıklar mevcut. Öte yandan, Antalya Veteriner Hekimler Odası Manavgat Temsilcisi Vedat Gün, orman yangınında yaralanan sahipli ve sahipsiz hayvanlara ücretsiz tedavi uygulanacağını bilirdi. (EA-
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