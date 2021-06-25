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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çaldılar

100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çaldılar

Zanlıların emniyetten çıkışı

( KOCAELİ )- Girdikleri evden hırsızlık yapan zanlılar yakayı ele verdi KOCAELİ

Adli Kontrol Polis Merkezi Akalan Hırsız Polis Ekipleri 


- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri evden 100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çalan zanlılar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.Olay, 22 Haziran Salı günü İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdikleri evden 100 bin TL değerinde ziynet eşya ve döviz çalan şüpheliler, daha sonra kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayına G.D., İ.A. ve E.A. isimli şahısların karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. G.D. tutuklandı, İ.A. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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