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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

100 bin dolarlık heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

ele geçirilen heykeller

Bild Akalan Dolar Bronz Heykel 

-fotoğraflar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da 100 bin dolar değerinde olduğu bildirilen bronz heykeli satmaya çalışan iki kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, A.G. ve M.E.B. adlı şüphelilerde tarihi eser vasfı taşıyan obje ve heykeller olduğu ihbarını aldı. İkili, teknik ve fizikî takibe alındı. Takip sırasında şüphelilerin Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda bronz heykel satacağı belirlendi. Jandarma ekipleri, restorana baskın yaparak şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte Roma devrinden kalma bronz heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu bildirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı.
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