10 yıllık asfalt özlemleri sona erdi

-Asfalt çalışması detay

-Drone görüntüsü

-Çalışmalardan detay

-Ümmü Çakal konuşma

-Başkan Ahmet Öküzcüoğlu açıklama

-Yapılan yol çalışmasından drone detay



( MANİSA ) -- Alaşehir Belediyesi 40 bin metrekare asfalt çalışması yaptı- Belediyenin asfalt çalışması sonrası 10 yıldır toz toprak ve çamurdan bıkan mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı MANİSA



- Alaşehir Belediyesi tarafından 40 bin metrekare asfalt çalışması yapıldı. Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesinde 10 yıl sonra yapılan asfalt çalışması ise mahalleli tarafından sevinçle karşılandı. Yazın toz ve topraktan kışın ise çamurdan muzdarip olan mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti. Alaşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Alaşehir Belediyesi bu sezon yaklaşık 40 bin metrekare asfalt dökerken çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu beraberindeki başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte Yeşilyurt Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yıllar sonra ilk kez asfaltla tanışan mahalle sakinleri hem Başkan Ahmet Öküzcüoğlu'na hem de ekiplere teşekkür etti. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür eden Yeşilyurt Mahallesi’nde oturan Ümmü Çakal isimli vatandaş, "Yeşilyurt Mahallesi’nde oturuyorum, on senedir toprağın içinde oturuyorduk. Tozdan topraktan, dışarıya çamaşır seremiyordum, misafirlerimi ağırlayamıyordum. Allah başkanımızdan bin kere razı olsun. Yol çalışmasını tamamladı. Buradan çok teşekkürlerimiz, iletiyoruz, arkasında olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

"Asfalt sezonunda şimdiye kadar 40 bin metrekare soğuk asfalt attık atamaya devam edeceğiz" diyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Şu anda Alaşehir’in doğusunda yeni hastanemizin olduğu bölgedeyiz. Bu yolumuz Alaşehir’i Denizli yolu ile birleştiren bir yol. Bu bölgede yapılaşmalar da başladı ve sık kullanılan bir yol. Yolumuzun genişliği 10-11 metreden başlayıp, sona doğru 7-8 metreye kadar düşüyor ve yaklaşık 5 bin metrekare asfalt döküyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımız toz toprak içerisinde rahatsız oluyordu. Ekibimizle beraber asfaltlama çalışmalarına başladık ve bu gün bitecek. Birçok bölgemizde asfaltlama çalışmalarımız sürüyor. Toptepe’nin arka caddeleri, Bahçedere yolumuz, Cevizli sokak, Suma Alkol Fabrikası arka sokakları, Yeşilyurt Mahallesi’nde asfalt çalışmamız, Çeşneli ve Kozca Mahallelerinde asfalt çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalarımız aralıksız olarak, sırayla devam edecek. Ben tüm ekibimi özverili ve durmaksızın çalışmalarından dolayı kutluyorum." diye konuştu.

(HK-SC)

