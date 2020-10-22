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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
10 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

10 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

Evde bakılan kedilerı

Köpek Sokak Hayvanı Hayvan Sokak Hayvanları 

-Sokakta beraber beslenen kedi ve köpekler
-Elif Yıldız Nasuhoğlu konuşması

( KÜTAHYA )- 50 den fazla yaralı sokak hayvanını tedavi ettirdi KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Elif Yıldız Nasuhoğlu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aç kalan sokak hayvanlarını her gün hayırsever vatandaşların da desteği ile besliyor. Nasuhoğlu, ilçede 10 yıldır yüzlerce sokak hayvanına yiyecek temin ettiğini ifade etti.
Çalışmalarına Emet Belediyesi'nin her zaman destek verdiğini belirten Elif Yıldız Nasuhoğlu, "Emet ilçemizde sokak hayvanlarına karşı güzel bir duyarlılık oluşturmayı başardık. Tedavisi gereken sokak hayvanlarımızı belediyemiz ilçe veterinerlerimize muayene ettiriyorum. Durumu ağır olan sokak hayvanlarımız SOHAYKO İstanbul Derneği tarafından tedavi ettiriliyoruz. Dernek Başkanı Yasin Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 50 den fazla sokak hayvanımız bu dernek tarafından tedavi edildi. ''Kedi ve köpeklere bir arada bakıyorum'' Hayatını sokak hayvanlarına adadığını dile getiren Nasuhoğlu, ''10 yıldır sokak hayvanlarına bakıyorum. Kendi imkanlarımla aldığım mamalar yetmiyor. Hayırseverler ve Emet Belediyesi mama desteği veriyor. Evimin içinde 15 kedi var. Bunların harici evimin arka tarafında oluşturduğum alanda kedi ve köpekler bir arada duruyor ve onları orada besliyorum. Ben ömrüm yettiğince sokak hayvanlarına bakmaya devam edeceğim. Onların dertleriyle ilgilenmeyi çok seviyorum. Sokak hayvanlarını çok seviyorum'' ifadelerini kullandı.
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