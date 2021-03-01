10 yıl sonra çözülen cinayetin sanığına ağırlaştırılmış müebbet

-Adliyeye götürülmesi

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( ADANA )- Adana’da bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak öldürüp gömdükleri iddiasıyla tutuksuz yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sanık, saklandığı evde yakalandı- Sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmekten" verildi ADANA



- Adana’da bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak öldürüp gömdükleri iddiasıyla tutuksuz yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sanık saklandığı evde yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2006 yılında kaybolan kuaför Oğuzhan Ekinci’nin, zaman aşımına uğramak üzere olan dosyasını 2016 yılında yeniden açtı. Ekinci’nin kaybolmasının ardından Adana’dan ayrılan annesi Fatma Ekinci’nin, bir yıl sonra oğlu hakkında kayıp başvurusunda bulunması polisin dikkatini çekti. Antalya’ya giden özel ekip, Fatma Ekinci ile görüşerek, yeniden ifadesini aldı. Oğlunun, kuaförlük yaptığı o dönem 27 yaşındaki Gülşen Yüksel ile ilişkisi olduğunu, genç kızın ailesi tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.



Evde 4 gün boyunca işkence yaptılar Gülşen Yüksel’e ulaşmak isteyen polis, bütün aramalarına rağmen genç kızı bulamadı. Üniversite öğrencisi Gülşen Yüksel ile Oğuzhan Ekinci’nin 10 yıl boyunca resmi kurumlarda hiçbir işlem yapmadıkları anlaşıldı. İki gencin cinayete kurban gittiğini değerlendiren polis, soruşturmayı Diyarbakırlı Yüksel ailesinin üzerine yoğunlaştırdı. Cinayet polisi, elde ettiği deliller sonucu genç kızın ağabeyleri Muhammet Ali ve Bülent Yüksel, akrabaları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Cezaevinde olan kızın ağabeyi Cengiz Yüksel’in de şüpheli olarak ifadesi alındı. O dönem annesine ait kuaförde çalıştığı sırada müşteri olarak gelen Gülşen Yüksel ile tanışan Oğuzhan Ekinci’nin, genç kızı ailesinden istediği ancak ölümle tehdit edildiği öğrenildi. Bir süre görüşmeyi kesen çiftin, yeniden birlikte olmaya başlaması üzerine genç kızın ağabeylerinin, 14 Temmuz 2016’da konuşma bahanesiyle çağırdıkları Ekinci’yi kaçırdıkları, Sinanpaşa Mahallesindeki bir evde 4 gün işkence yaptıkları, Ekinci’nin baygınlık geçirdiği onu doktora götürüp getirdikten sonra işkenceye devam ettikleri belirlendi. Cesedi gömüp üzerine beton döktüler Ekinci’nin, Gülşen Yüksel’den ayrılmayacağını söylemesi üzerine genç kızın ağabeyleri ve arkadaşları tarafından boğularak öldürüldüğü, cesedinin de kilime sarılarak Mersin’in Silifke ilçesine götürüldüğü tespit edildi. Ekinci’nin cesedinin, Kızkalesi bölgesinde yüksek bir tepeye gömülüp, vahşi hayvanlar tarafından çıkartılmaması için de üzerine beton döküldüğü saptandı. Cesedin gömüldüğü yerde araştırma yapan polis, çıkarılan insan kemiklerini Adana Adli Tıp Birimi’ne gönderdiği, yapılan incelemenin ardından kemiklerin, Oğuzhan Ekinci’ye ait olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Cengiz Yüksel, eşi Emine Yüksel ve kardeşleri Muhammet Ali, Bülent Yüksel suçlamaları reddederek, Ekinci’yi konuşmak için çağırdıklarını, birkaç kez dövdükten sonra bıraktıklarını öne sürerek Gülşen Yüksel’in ise hayatta olduğunu ve bir sonraki duruşmaya geleceğini söyledi.



Daha sonraki duruşmaya katılan Gülşen Yüksel, ağabeylerinin otoriter olduklarını, Ekinci’nin de taciz mesajlarına dayanamayıp, başına tabancayla ateş edip intihar ettiğini ve bu nedenle de engelli kaldığını söylediği öğrenildi. Şüpheliler ise suçlarını itiraf etti. Mahkemenin karar duruşmasında genç kızın ağabeyleri Cengiz, Muhammet Ali ve Bülent Yüksel ile 7 arkadaşı tutuklanırken, 4 şüpheli önce, 2 şüpheli de daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakılmıştı Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Oğuzhan Ekinci’nin öldürülmesiyle alakalı, hakkında daha önce tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakılan, ardından da Yargıtay’ın kararıyla ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Haluk K.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, aradan geçen 5 yılın ardından Haluk K.’nin, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Geçen hafta söz konusu adrese baskın yapan polis, cinayet şüphelisini yakaladı. Haluk K. emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi. (FKE-



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