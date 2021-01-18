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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
10 yıl aranın ardından Tire merkeze kar yağdı

10 yıl aranın ardından Tire merkeze kar yağdı

-Cadde ve sokaklardan genel detay görüntü

Yağan Kar Yağışı 

--Evlerin çatılarından görüntü

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir’in Tire ilçesine sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. İlçe merkezine 10 yıl aranın ardından ilk kez kar yağdı. Yaklaşık 10 yıl aranın ardından sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı Tire genelinde sevinçle karşılandı. Yaklaşık 1 saat hafif şekilde yağan kar sonrası apartman çatıları beyaz örtü ile kaplandı. Tire’nin dağ köylerinde ise kar yağışının devam etiği öğrenildi. Kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi ekipleri, hazırlıklarını günler öncesinden yaptı. Ekiplerin, teyakkuzda bekledikleri öğrenildi.
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