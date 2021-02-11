10 yaşındaki kız çektiği videolarla köyünü tanıtıyor

-MANTAR TOPLAMASINDAN GÖRÜNTÜ

-ŞELALERİ VE ORMANLARI TANITMASINDAN GÖRÜNTÜ

-KÜÇÜK KIZIN KONUŞMALARI



( BURSA - ÖZEL)- Minik kız köyünü bütün Türkiye'ye tanıtıyor BURSA



- Bursa'da 10 yaşındaki kız çocuğu, çok sevdiği köyünü çektiği videolarla bütün Türkiye'ye tanıtıyor. Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde yaşayan Yağmur Uslu, köyünü çok seviyor. Köyünün ormanlarını, derelerini ve arazisini karış karış bilen 10 yaşındaki kız, çok sevdiği köyünün güzelliklerini herkese tanıtmak istedi. Köyünün arazilerinde gezerek videoya çekti. Köyünün ormanlarını, derelerini, şelalelerini ve ormanlarında çıkan mantarları tanıtan minik kız, bunları videoya çekerek sosyal paylaşım sitesi ve Youtube'de paylaştı. Minik kızın köyünde çektiği videolar beğenilerek kısa sürede çok sayıda izlenmeye ulaştı. Minik kız bıkmadan usanmadan köyünü tanıtmak için elinden geleni yapıyor. Köyünü çok sevdiğini ifade eden Yağmur Uslu, "Köyümüz güzellikleriyle ön palana çıkıyor. Ormanları, dereleri ve şelaleleri çok güzel. Ben canım sıkıldıkça buraları geziyorum. Bu güzellikleri sadece ben değil herkes görsün istedim. Gezdiğim yerleri tanıtarak video çektim. Çok beğenildi. Köyümü çektiğim videolarla Türkiye'ye tanıtıyorum" dedi.





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