-Sergiyi gezen vatandaşlar Dila'nın onlara rehberlik etmesi

-Dila Minel Şahin röportaj

-Annesi Zeynep Naz Şahin röportaj

-

- (GÖRÜNTÜ MONTAJ TÜNELİNE GEÇİLECEK)



( SİNOP ) - 10 yaşındaki Dila'dan resim sergisi- Sinop'ta 7 yaşında resme başlayıp 10 yaşında ilk sergisini açtı SİNOP



- Sinop’ta 7 yaşından beri resim çizen Dila Minel Şahin, 10 yaşında ilk sergisini açtı. Küçükken evinin duvarlarına resimler çizen Dila Minel Şahin’e ailesi kızmak yerine destek oldu. Resme olan ilgi ve yeteneğini fark eden Volkan ve Zeynep çifti çocukları Dila’yı kursa göndermeye başladı.

Küçük kız 7 yaşından bu yana çizdiği resimlerle ilk sergisini açtı. Yaşı büyüdükçe çizimlerinin de değiştiğini belirten Şahin, şimdilerde ressamların ünlü tablolarını kendi perspektifinden görerek ve kendi hayal gücünü de katarak yeniden canlandırdığını belirtti.

Aşıklar Caddesi üzerinde açılan sergide 50'den fazla resim yer aldı. Sergi vatandaşların da ilgisini çekti. Dila Minel Şahin, “10 yaşındayım Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'na gidiyorum. Ortaokula geçeceğim. 3 yıldır yaptığım tüm emeklerim burada. Daha var ama onların üzerinde daha fazla çalışıyorum. Ressamların çizdiği resimleri yapıyorum içine kendi fikirlerimi katıyorum. Kendi özgün çizimlerimde oluyor. Resim çizmeyi seviyorum. Çok fazla resmim var. Annemin, babamın, öğretmenlerimin katkısı sonucunda bana yardım ettiler ve böyle güzel resimler ortaya çıktı. Bana destek çıktılar ‘yapabilirsin’ dediler. Bende yaptım. Büyüyünce oyuncu olmak istiyordum ressamda olmak istiyorum daha karar veremiyorum. Van Gogh’dan çok ilham aldım. Odasını çizmiş o benim çok hoşuma gitti” dedi.

Annesi Zeynep Naz Şahin ise, “Dila küçüklüğünden beri çöp adamlarla başladı.

Evde yapıyordu. Sonrasında ben Dila’nın birçok yeteneği olduğunu fark ettim ama resime daha çok yeteneği ve isteği vardı. Şu anda da 3 yılın emeği var. Çok mutluyuz. İnşallah gelecek yıllarda da devam etmesini istiyoruz. Hobi olabilir profesyonel olabilir. O nasıl isterse öyle olacak. Küçükken duvarları boyuyordu. İlk zamanlar hatta tepki verdim ama sonrasında babasının da desteğiyle ‘boyasın bırak yapma diye’ karışmadım. Duvarları boyadı, kapıları boyadı kendi dolabını boyadığı çok oldu. Hatta hala daha boyuyor. Buna engel olmuyoruz artık” (ÜK-SLH-Y)

