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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
10 yaşındaki çocuk, oynadığı tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk, oynadığı tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti

Olayın yaşandığı evden görüntü

Kız Çocuğu 

-Röportaj
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Ebrar Durna, oynadığı pompalı tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı İnanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi dışarıda ev işleriyle uğraşırken, 4 aylık kardeşine bakmak için odaya giren Ebrar Durna, buradaki pompalı tüfeği eline alıp incelemeye başladı.
Tüfeğin kazara ateş alması sonucu Ebrar başından vuruldu. Silah sesini duyarak odaya koşan anne, kızını kanlar içinde buldu. 5'inci sınıf öğrencisi Ebrar, sağlık görevlilerince ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Ebrar Durna, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ebrar Durna’nın amcası Avukat Savaş Durna, Ebrar’ın 10 yaşında 5. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu olduğunu belirterek, “Cuma günü saat 14.30 sıralarında 4 aylık kardeşini temizlemek için odaya götürüyor. O sırada merakıyla odadaki silahı eline alarak oynamış. Oynarken de silah ateşleniyor. Mermi kafa kısmına denk geliyor. Olay sonucunda Ebrar’ı kaybettik” dedi.

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