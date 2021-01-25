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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
10 nüfuslu Karaaslan ailesi, tek gözlü evde yaşama tutunmaya çalışıyor

10 nüfuslu Karaaslan ailesi, tek gözlü evde yaşama tutunmaya çalışıyor

Evden Görüntü

Psikoloji Şizofreni Hastası Duyma Engelli Şizofreni 

-Boş Buzdolabı Görüntü
-Hasta Çocuklardan Görüntü
-Menderes Karaaslan Röportaj

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Artuklu ilçesinde. Maddi anlamda zorluk çeken aile, yetkililerden kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Artuklu ilçesinde 8 çocuk babası 58 yaşındaki Menderes Karaaslan, bakmakla yükümlü olduğu 3’ü hasta çocukların bakımını, işsiz olduğu için sağlayamıyor. Evinde eşyası olmayan Karaaslan, yetkililerden hem çocuklarını tedavi edebilmek hem de evinin geçimini sağlamak için yardım bekliyor. 8 çocuğu ile aynı odada yaşayan Karaaslan, ”Banyomuz yok lavaboda yıkanıyoruz. Evimde tek bir eşyam bile yok. Benim şu an 3 tane hasta çocuğum var. Bir tanesi askerden geldi, şizofreni hastası. Öbür çocuğumun da psikolojisi bozuk. Bir çocuğum duyma engelli. Diğer çocuğum da epilepsi pastası. Artık ekmek de alamıyorum. Bir esnafın bir arkadaşın yanına gidiyorum 5 lira, 10 lira para veriyorlar bana ben çocuklarıma ekmek getiriyorum. Yetkililere, büyüklerimize sesleniyorum, bize yardım etsinler” dedi.
"Çocuklarımı tedavi etmek istiyorum" Çocuklarını tedavi etmek istediğini belirten Karaaslan, “Çocuklarımın tedavisini yapamıyorum. Onların tedavisini gerçekleştirip ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum. Sesimi duyun, hasta çocuklarıma bakmam gerekiyor. Ömür boyu onlara bakmak zorundayım. Yüküm ağır, yetkililerin sesimi duymasını istiyorum” diye konuştu.
(KA-YRT
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