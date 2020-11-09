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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
10 müzik öğretmeninden 10 Kasım'a özel 'Ata'ya Minnet' şarkısı - MUĞLA

10 müzik öğretmeninden 10 Kasım'a özel 'Ata'ya Minnet' şarkısı - MUĞLA

10 müzik öğretmeninden 10 Kasım'a özel "Ata'ya Minnet" şarkısı - MUĞLA - 10 Kasım'a özel "Ata'ya Minnet" şarkısının klibi10 müzik öğretmeninden 10 Kasım'a özel "Ata'ya Minnet" şarkısı - "Ata'ya Minnet" şarkısı klip haline getirilip sosyal medya platformlarına yüklendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, 10 müzik öğretmeni "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla "Ata'ya Minnet" adlı şarkıyı seslendirdi.Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 10 müzik öğretmeni, söz ve müziği Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu müzik öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ'a ait "Ata'ya Minnet" adlı şarkıyı söyledi.

Aranjörlüğünü Gürdal Karagöz'ün yaptığı eserin klip çekimleri de tamamlandı.Şarkı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sosyal medya platformlarına yüklenerek izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Sosyal Medya Müzik Öğretmeni Öğretmen Çekim 

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