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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon

10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Polis Adli Tıp Akalan Şafak Vakti Trol 

-Adli tıp birimi tabelası
-Adli tıp birimi genel görüntüsü

( ADANA )-Adana’da 68 kişiyi mağdur ederek 10 milyon 350 bin TL haksız kazanç sağlayan 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ADANA

- Adana’da 10 milyon 350 bin TL haksız kazan elde eden tefeci olduğu öne sürülen aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 kişiyi mağdur edip 10 milyon 350 bin TL haksız kazan temin eden aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin evlerinde asayiş polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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