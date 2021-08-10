- 10 metrelik tepeden aşağıya düşen Paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Fırat Altan’ın, vinç ile uçurumdan yukarı çıkartılması

-Ambulansa alınması

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-Takip : AA, DHA

-Ulaşım: Tünelden geçilecek



( ADANA ) ADANA



- Adana'da yamaç paraşütüyle uçmak için hazırlık yapan 1 kişi dengesini kaybedip yaklaşık 10 metrelik tepeden düştü. Olay, akşam 19.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Menekşe Tepesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Altan (55), uçuş yapmak için Menekşe Tepesi’ne geldi. Daha sonra Fırat Altan, yamaç paraşütünü yanına alarak son hazırlıklarını yaptı. Uçuş için rüzgâr kontrolü yaptığı sırada dengesini kaybeden paraşütçü yaklaşık 10 metre tepeden aşağıya yuvarlandı. Fırat Altan’ın tepeden yuvarlandığını gören arkadaşları durumu polis, Cankur ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin, 1 saat süren uğraşı sonrası paraşütçü olduğu yerden vinç yardımıyla kurtarılıp Adana Şehir Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Fırat Altan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(SRK-

