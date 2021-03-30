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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye erinin kuyuya inmesi

Bild İtfaiye Eri Müstakil Ev 

-Kediyi kucağına alması
-Kedinin kuyudan çıkarılması
-Genel detay görüntüler

( OSMANİYE )- İtfaiye erinin kucağından atlayan kedi koşarak gözlerden kayboldu OSMANİYE

- Osmaniye’de bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen kediyi itfaiye eri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi 19532 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesindeki kuyudan kedi sesi geldiğini işiten vatandaşlar kuyunun içerisine baktıklarında beyaz bir kedinin düştüğünü fark ettiler. Vatandaşlar durumu Osmaniye Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya halat yardımıyla indi. Kediyi kucağına alan itfaiye eri yine halat yardımıyla kediyi yukarıya çıkardı. İtfaiye erinin kucağından atlayan kedi koşarak gözlerden kayboldu.
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