10 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

- Osmaniye’de bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen kediyi itfaiye eri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi 19532 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesindeki kuyudan kedi sesi geldiğini işiten vatandaşlar kuyunun içerisine baktıklarında beyaz bir kedinin düştüğünü fark ettiler. Vatandaşlar durumu Osmaniye Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya halat yardımıyla indi. Kediyi kucağına alan itfaiye eri yine halat yardımıyla kediyi yukarıya çıkardı. İtfaiye erinin kucağından atlayan kedi koşarak gözlerden kayboldu.
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