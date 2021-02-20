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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
10. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

10. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti

-Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Psikoloji İlkbahar 

--Polis ekiplerinden detaylar
--Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar
--Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 10. kattaki ikametinden atlayan bir kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi İlkbahar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sevim D., 112’yi arayarak intihar edeceğini söyleyip telefonu kapattı. Adresi tespit edilen kadının evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 110 ekiplerinin kapıyı açma çalışmaları sırasında Sevim D.’nin apartmanın bahçesinde hareketsiz bir şekilde yattığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Sevim D.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (EK-ÖZ-Y)
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