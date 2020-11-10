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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
10 Kasım'da pandemi gerginliği

10 Kasım'da pandemi gerginliği

Grubun polisle tartışması

Polis Saygı Duruşu Anma Etkinliği Irak 

-Sözlü tartışmadan görüntüler
-Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin araya girmesi
-Çelenk koyulması
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Genel görüntüler

( ADANA ) -- Adana’daki törenlerde, CHP'li grup korona virüs nedeniyle Atatürk Parkı’ndaki alana alınmayınca gerginlik çıktı ADANA

- Adana'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende CHP'liler, korona virüs nedeniyle alana alınmayınca gergin anlar yaşandı. Atatürk Parkı'nda yapılan törene Adana Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra kent protokolü katıldı.
Korona virüs nedeniyle sosyal mesafenin korunması için parktaki alan polis bariyeriyle çevrilirken içeriye sadece protokol üyeleri alındı. Bu sırada CHP il ve ilçe başkanlarının içerisinde bulunduğu bir grup tören alanına girmek için polisle tartıştı. Polis ekipleri sosyal mesafenin korunması için çok sayıda kişiyi içeri alamayacaklarını belirtmesine rağmen grup tartışmayı sürdürmeye devam etti. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ise gelip gruptakiler ile konuşarak belirli sayıda kişinin içeri girebileceğini söylemesine rağmen gruptakiler kabul etmeyerek bariyerin dışında kalmayı tercih etti. 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında tören saat 9’u 5 geçe sirenlerin çalması ile yapılan saygı duruşu ve daha sonra İstiklal Marşının okunması ile başladı.
İlk olarak Adana Valisi Süleyman Elban, ardından da Adana Büyükşehir Belediyesi ve 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanlığı anıta çelenk bıraktı. Buradaki anma etkinliği çelenklerin bırakılmasının ardından son buldu. (UMT-
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