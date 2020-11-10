- 10 Kasım’da işitme engelliler için Gençliğe Hitabeyi ekrandan betimledi

-Yakın plan program sunumundan görüntü

-İşaret dili görüntünün yayına girme anından detay görüntü

-İşaret dili ile Gençliğe Hitabe'den görüntü

-Kudret Çelebioğlu ile röportajdan görüntü

-Stüdyoda oturmasından görüntüMB)



( DENİZLİ )- İşaret dili tercümanı Kudret Çelebioğlu, Gençliğe Hitabenin Türkiye’de ilk kez hazırlanan tam betimlemesini 10 Kasım’da ekranlardan paylaştı DENİZLİ



- Denizli’de yaşayan işaret dili tercümanı Kudret Çelebioğlu, Türkiye’de ilk kez tam betimlemesi hazırlanan Gençliğe Hitabeyi 10 Kasım’da ekranlardan paylaştı. Denizli’de yayın Denizli Radyo Televizyonu’nda (DRT) hafta içi her gün sabah programı sunan işaret dili tercümanı Kudret Çelebioğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla programın sonunda izleyicilerine anlamlı bir sürpriz yaptı. Aynı zamanda işitme engelli bir anne babanın çocuğu olan Çelebioğlu, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini işaret diline çevirerek hazırladığı sunumu işitme engelli vatandaşlar ve gençler için paylaştı. 2 oğlu Arden ve Alp, eşi Şule ile kendi isminin baş harfinden esinlenerek “AŞK’la izindeyiz” temasıyla bu sunumu hazırlayan Çelebioğlu, Gençliğe Hitabenin tam metnini hem işaret dili hem de sesli olarak betimleyen ilk kişi oldu. Çelebioğlu’nun 10 Kasım’da işitme engellilerin Gençliğe Hitabeyi tam olarak anlamaları için hazırladığı video büyük beğeni topladı. İşitme engelli bir ailenin çocuğu olarak 10 Kasım’a özel bir şeyler yapma fikriyle yola çıktığını kaydeden Kudret Çelebioğlu, “Denizli Radyo Televizyonu’nda Ajanda Programında her sabah ekran karşısında oluyorum. 10 Kasım’da işitme engelliler içine mesaj vermek istedim. Çünkü aralarında gençlerimizde var ve malum Ata’mızın Gençliğe Hitabesinde işitme engelli gençlere de bir hitabe söz konusu. Bu hitabeyi tam anlamıyla anlayabilmeleri için hem işaret diliyle hem de işiten bireylere yönelikte sesli betimleme ile çalışma ortaya çıktı. Çalışmanın da bir özelliği var. Türkiye’de Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi işaret diline çevrilmiş fakat yaptığım araştırmalarda dizelerin hep kesit kesit farklı isimlere seslendirildiğini gördüm ama burada şöyle bir özellik var; tamamı ile somut bir şekilde çevirisi söz konusu oldu. Ayrı bir özelliği ise bu çalışmayı yapanlar var ama sağır gramerinde işime engellilerin anlayabileceği düzeye indirebilmede ve onların gramerinde konuşmada Türkiye’de ilk bir proje diyebilirim” şeklinde konuştu.

(MB-Y)



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