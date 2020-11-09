10 Kasım'a duygulandıran kısa film



- Afyonkarahisar’da Kütahya Muharip Gaziler Derneği öncülüğünde 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Atatürk sevgisine dikkat çeken bir kısa film hazırlandı. Büyük Taarruzun başladığı Afyonkarahisar’da Kütahya Muharip Gaziler Derneği öncülüğünde Afyonkarahisar’dan bir gurup gönüllü tarafından 10 Kasım’ı konu alan bir kısa film hazırlandı. Atatatürk’ün ölüm yıldönümüne özel olarak hazırlanan kısa filimde meslek guruplarından insanlar saat: 9’u 5 geçe tüm işlerini bırakarak 1 dakikalık saygı duşunda bulunuyor. Kütahya ve Afyonkarahisar’dan gönüllerin katkılarıyla hazırlanan kısa film büyük beğeni topladı (HK-



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