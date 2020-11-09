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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
10 Kasım'a duygulandıran kısa film

10 Kasım'a duygulandıran kısa film

-Kısa filimden görüntü

( AFYON KARAHİSAR) -- Gönüllerin hazırladığı 10 Kasım’a özel kısa film büyük beğeni topladı AFYON KARAHİSAR

Atatürk Kısa Film Ölüm Yıldönümü Karahisar Irak 


- Afyonkarahisar’da Kütahya Muharip Gaziler Derneği öncülüğünde 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Atatürk sevgisine dikkat çeken bir kısa film hazırlandı. Büyük Taarruzun başladığı Afyonkarahisar’da Kütahya Muharip Gaziler Derneği öncülüğünde Afyonkarahisar’dan bir gurup gönüllü tarafından 10 Kasım’ı konu alan bir kısa film hazırlandı. Atatatürk’ün ölüm yıldönümüne özel olarak hazırlanan kısa filimde meslek guruplarından insanlar saat: 9’u 5 geçe tüm işlerini bırakarak 1 dakikalık saygı duşunda bulunuyor. Kütahya ve Afyonkarahisar’dan gönüllerin katkılarıyla hazırlanan kısa film büyük beğeni topladı (HK-
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