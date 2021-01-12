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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
10 dönümlük ormanlık alan yangında zarar gördü

10 dönümlük ormanlık alan yangında zarar gördü

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda yangın

Polis Ormanlı Polis Ekipleri Trol 

-Ekiplerim alevlere müdahalesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 10 dönümlük alanda etkili oldu. Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesine bağlı Cer köyü koçu mezrasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili oldu. Kuruyan otların alev alması ekiplerin işini zorlaştırdı. Kısmen kontrol altına alınan yangının büyümemesi için ekipler yoğun çaba gösterdi. İlk belirlemelere göre bölgede görülen bir çobandan şüphelenen polis ekipleri inceleme başlattı.
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