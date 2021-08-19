Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi

10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi

-Su baskınlarının yaşandığı yollardan cep telefonu görüntüleri

Uzunlu Su Sağanak Yağış Cep Telefonu Sağanak 

--Aktüel görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebi ile D100 Karayolu başta olmak üzere, yollar 10 dakika içinde göle döndü. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği D100 Karayolu’nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Kocaeli’nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli sağanak yağış sebebi ile 10 dakika içinde D100 Karayolu başta olmak üzere, birçok yol göle döndü. Su baskını sebebi ile araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. D100 Karayolu’nda yağış sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Yağışın durması sonrasında, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekipleri tahliye çalışması başlattı. (MK-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı