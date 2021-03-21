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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
10 bin yıllık mağaraya Cumhurbaşkanı koruması

10 bin yıllık mağaraya Cumhurbaşkanı koruması

Sarıkaya Mağarası tabelasından görüntü

Fabrika Resmi Gazete Gesi Çimento Fabrikası 

-Sarıkaya Mağarasından görüntü
-Sarıkaya Mağarasının duvarlarında oluşan çatlaklardan görüntü
-Genel ve detay

( DÜZCE ) -- Sarıkaya mağarası Cumhurbaşkanı kararı ile korumaya alındı DÜZCE

- Düzce'nin Yığılca İlçesi sınırlarında bulunan ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin ise en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Türkiye’nin en büyük 10 mağarasından birisi olan Sarıkaya Mağarası koruma altına alındı. Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya Köyü’nde bulunan Sarıkaya Mağarası, yakınında bulunan bir çimento fabrikası çalışmaları esnasında hasar görmüştü. Mağara duvarlarında meydana gelen hasarın ardından mağarada inceleme yapan Ankara Tabiat Varlıklarını koruma kurulu tarafından rapor hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Hazırlanan raporu değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesin korunacak hassas alan olarak tescil kararnamesini imzalayarak resmi gazetede yayımlandı. Yığılca ilçesine 15 Kilometre uzaklıkta bulunan mağara aynı zamanda Batı Karadeniz bölgesinin en büyük mağarası olma özelliğini elinde bulunduruyor. (SA-GY
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