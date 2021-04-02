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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
10 bin 300 TL değerinde çikolata ve cips çalan hırsızlar yakalandı

10 bin 300 TL değerinde çikolata ve cips çalan hırsızlar yakalandı

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Hırsızlar Yakalandı Akalan Hırsız Polis Ekipleri Hırsız Polis 

-arşiv-

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta bir bakkaldan 10 bin 300 TL değerinde çilolata, cips ve sigara çalan 3 hırsız polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı. Olay, geçtiğimiz gün Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Hakkı Özüpek’e ait bakkalda meydana geldi. Polis ekipleri, bakkaldan 10 bin 300 TL değerinde çikolata, cips, sigara ve kasadan 300 TL para çalan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu 3 şahıs çaldığı 650 paket sigara ve çeşitli yiyecek maddeleriyle birlikte yakalandılar. Ürünler işletme sahibine teslim edilmek üzere ekipler tarafından teslim alındı.
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