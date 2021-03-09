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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
10 ayrı ilçeden 72 araçtan gösterge panel çalan çete çökertildi

10 ayrı ilçeden 72 araçtan gösterge panel çalan çete çökertildi

Güvenlik kamerası olay anları

Ticari Taksi Dedektif Polis Merkezi Trafik Polisi Hırsız 

-Şüphelilerin adliyeye sevki
-Polisten kaçtığı anlara ilişkin arşiv
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Esenyurt’ta farklı zamanlarda 72 araçtan gösterge paneli çalan 4 kişilik çete polisin çalışması sonrasında kıskıvrak yakalandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri aralarında Esenyurt ve Beylikdüzü’nün de bulunduğu 10 farklı ilçede araçların camlarını kırarak gösterge panellerini çalan 4 kişilik çeteye yönelik operasyon düzenlendi.
Geçtiğimiz 24 şubat günü aynı şüpheliler Esenyurt’ta bir aracın gösterge panelini çalmaya çalışırken trafik polisinin dikkati sayesinde suçüstü basılmış kaçan şüphelilerden birisi ise ticari taksiye binip kaçmıştı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar kamerada Araçların gösterge panellerini çalan şüpheliler ise çevrede bulunan kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerin ilkinde araçtan hırsızlık yaparken polise yakalanmaları yer aldı. Görüntülerin devamında ise yine aynı şüphelilerin başka bir araçtan hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanmaları görülüyor. 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı Polisin teknik ve fiziki takipleri sonrasında şüphelilerin Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde bir adrese kaçtıkları tespit edildi. Esenyurt Asayiş Büro dedektifleri 4 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 3’ü polis merkezinden sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MD-ZA-
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