1 Temmuz’u bekleyemediler, alkollü mekanda eğlenirken yakalandılar

-Eğlence mekanının önündeki polis ekipleri detaylar



( SAKARYA -ÖZEL)- Polis ekipleri alem yapılan eğlence mekanına baskın düzenledi: Eğlenceleri pahalıya patladı- Mekan sahibi ve içeride bulunan 17 kişiye idari yaptırım tutanağı tutuldu SAKARYA



- 1 Temmuz tarihi itibariyle kaldırılacak olan kısıtlamaları bekleyemeyen alkollü eğlence mekanına Sakarya’da polis ekipleri baskın düzenledi.

Yapılan baskında, kapalı olması gereken eğlence mekanında yasakları hiçe sayan 17 kişi ve mekan sahibine hıfzıssıhha kanununa muhalefet ettikleri için idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

Polis ekipleri, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olması gereken alkollü eğlence mekanına baskın düzenledi.

1 Temmuz itibariyle kaldırılacak olan kısıtlamaları bekleyemeden saat sınırlamalarına da uymayarak eğlencelerine devam eden kişilere, eğlenceleri pahalıya patladı. Baskın esnasında yasakları hiçe sayan ve alkol alarak eğlenen mekan sahibi ile yaklaşık 17 kişiye hıfzıssıhha kanununa muhalefet ettikleri için haklarında idari yaptırım tutanağı düzenlenerek, mekan boşaltıldı.

