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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
1 milyon lira değerinde bonzai maddesi ele geçirildi

1 milyon lira değerinde bonzai maddesi ele geçirildi

Narkotik Köpeği İle Araçta Uyuşturucu Araması

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-ele Geçirilen Uyuşturucular.
-polisin Uyuşturucuları Göstermesi

( KÜTAHYA )- Narkotik köpeği Thor'un bagaj içerisine gizlenen uyuşturucuyu bulduğu anlar saniye saniye kaydedildi KÜTAHYA

- Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan müşterek çalışma neticesinde içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen araç Kütahya-Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 10 adet A-4 kağıdı içerisine emdirilmiş halde sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeği Thor'un bagaj içerisine gizlenen uyuşturucuyu bulduğu anlar saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan A.Y. isimli şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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