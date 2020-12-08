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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
1 milyon dolar yanarak kül oldu - 10’a yakın köyün geçim kaynağı bir gecede yok oldu

1 milyon dolar yanarak kül oldu - 10’a yakın köyün geçim kaynağı bir gecede yok oldu

ARŞİV

( AFYON KARAHİSAR) 1 milyon dolar yanarak kül oldu- 10’a yakın köyün geçim kaynağı bir gecede yok oldu- Sezonda 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar yandı AFYON KARAHİSAR

Lyon Karabağ Dolar Karahisar 1 Milyon Dolar 


- Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü’nde sezonda 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar dün çıkan yangınla kül oldu. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırlarında bulunan Eber Gölünün Derekarabağ ile Çayırpınar köyleri arasında kalan kısmında dün akşam yangın çıktı. Eber Gölü’nün sularının çekildiği göl arazisinde çıkan yangın sonrası 600 dönüm zarar görürken onlarca dekar kamış ise yanarak kül oldu. Derekarabağ ile Çayırpınar köylerinde bulunan ve sezonda 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar çıkan yangınla birlikte bir gecede kül oldu. Yanan kamışlardan bölge halkı sezonda haftalık 500 bin lira gelir elde ediyor ve 10’a yakın köy bu sayede geçimini sağlıyordu. Yangının çıktığı göl arazisi bundan birkaç yıl önce suyla doluydu ancak kuraklık nedeniyle göl suları çekildi ve böylece arazide bulunan kamışlar yangının hedefi oldu. Yangına maruz kalan kamışlar başta Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç edilerek çatı yalıtım malzemesi olarak kullanılıyordu. (HK-Y)
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