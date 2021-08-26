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1 milyon 500 bin lira değerindeki lüks otomobil alev alev böyle yandı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
1 milyon 500 bin lira değerindeki lüks otomobil alev alev böyle yandı

1 milyon 500 bin lira değerindeki lüks otomobil alev alev böyle yandı

cep telefonu görüntüsü

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-Aracın yanma anları
-Yangın tüpüyle müdehale
-Aktüel kamera
-Araçtan detay
-Dumanların çıkması
-Alevler detay
-Ekipler detay
-Köpükle söndürme çalışması
-Yoğun köpük basılması
-Yolun kapatılması
-Sabri Helvacıoğlu detay(siyah tişörtlü)
-Aracı kullanan Tahsin Mecek detay(Mor yakalı tişörtlü)
-Aracın yanan bölümleri detay
-Aracın çekilmesi detay
-Belediye ekiplerinin yanan parçaları toplaması
-Sabri Helvacıoğlu'nun olayı polise anlatması
-Bir vatandaş ile röp.

( ANTALYA )- Alev topuna dönen araç, kullanılamaz hale geldi ANTALYA

- Antalya’da 1 milyon 500 bin lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç sahibi büyük üzüntü yaşadı. Edinilen bilgiye göre olay, Kepez İlçesi Santral Mahallesi, Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında oto yedek parça ve aksesuar üzerine iş yeri bulunan Sabri Helvacıooğlu ve arkadaşı Tahsin Mecek, Döşemealtı ilçesinde yemeğe gitti. Helvacıoğlu’nun, 06 GTS 82 plakalı Porsche marka lüks otomobilini dönüşte yanındaki arkadaşı Tahsin Mecek kullanmaya başladı.
Kepez varyant inişinde Mecek, idaresindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.
Lüks otomobilin camının kapalı olması nedeniyle Mecek ve Helvacıoğlu dumanları fark edemedi. Diğer sürücülerin uyarmasına rağmen durumu anlayamayan iki arkadaşın önüne bir otomobil geçti ve araçtan dumanların çıktığını söyledi.

Mecek, bu uyarıyla hemen otomobili sağa çekti. İki arkadaşının araçtan inmesiyle birlikte otomobildeki dumanlar artmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesine rağmen yangın büyüdü ve tüm otomobili sardı. Arka bölümünden öne doğru yanan araç kısa sürede alev topuna döndü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. "Köpük basıldı" Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale etti. Benzinli olduğu öğrenilen araç itfaiyenin yoğun çalışmasına rağmen yanmaya devam etti. Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında otomobilin arka bölümü tamamen yandı. Yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki lüks otomobil, yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Sabri Helvacıoğlu ve Tahsin Mecek, otomobilin yanışını hüzünlü gözlerle izledi. Otomobilin çekilmesinin ardından yol araç trafiğine açıldı.
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