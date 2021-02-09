Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
1 metreyi bulan karda, 'Eren-7 Mercan- Munzur' operasyonu sürüyor

1 metreyi bulan karda, 'Eren-7 Mercan- Munzur' operasyonu sürüyor

Timlerin operasyon bölgesinde karda yürümesi

Gesi Terör Örgütü Teröristler 

-Timlerin operasyon bölgesinden fotoğraflı

( TUNCELİ ) 1 metreyi bulan karda, "Eren-7 Mercan- Munzur" operasyonu sürüyor TUNCELİ

- Tunceli'de 5 gün önce başlatılan "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonu yer yer 1 metreyi bulan karlı bölgede aralıksız sürüyor. Son yıllarda düzenlenen başarılı operasyonlarda huzur ve turizm kenti haline gelen Tunceli'de, bölücü terör örgütünün tamamen bitirilmesi için operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 Ocak'ta “Eren-7 Mercan-Munzur” operasyonu başlatıldı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Koruculardan oluşan 59 timde bin 62 ile personelin görev yaptığı operasyonda 5'inci güne girildi. Yer yer 1 metreyi bulan karlı dağlarda timler, teröristlerin barınma noktalarına operasyonlar düzenleyerek çalışmasını sürdürürken, o anlarda görüntülere yansıdı. Yeri geldiğimi 1 metre karda yürüyen timler, yeri geldi mi beyaz kıyafetleri ile sahada görünmek oluyor. (ET-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı