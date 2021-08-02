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1 kişinin öldüğü feci kazada yaralı sayısı 9’a yükseldi
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
1 kişinin öldüğü feci kazada yaralı sayısı 9’a yükseldi

1 kişinin öldüğü feci kazada yaralı sayısı 9’a yükseldi

Arşiv görüntüler

( SAKARYA )- Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu SAKARYA

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Lüks Otomobil 


- Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yabancı plakalı lüks otomobilin başka bir otomobille kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen ve 66 yaşındaki Hatice Kılıç’ın hayatını kaybetmesi ile neticelenen trafik kazasında yaralı sayısı 9’a yükseldi. Kaza, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ersin B. idaresindeki yabancı plakalı lüks otomobil ile Bekir A. (62) 54 HC 013 plakalı Renault marka otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında 2’si çocuk olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan 66 yaşındaki Hatice Kılıç kaldırıldığı Kocaali Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Eymen A. (7), Betül A. (15), Bekir A. (62), Ersin B., ile eşi Ümmühan B., Medeni D., Betül B., Beyza B. ve Zeynep Y. isimli toplam 9 yaralının ise çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. (BCT-
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