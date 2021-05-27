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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
1 kişinin öldüğü akraba kavgasına karışan 7 kişi adliyeye sevk edildi

1 kişinin öldüğü akraba kavgasına karışan 7 kişi adliyeye sevk edildi

-Şüphelilerin adli tabipliğe getirilmesi

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Şüphelilerin götürülmesi
--Detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi 4221. Sokak üzerinde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen E.D., H.M.D. ile İbrahim A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.D. ve H.L.D., yanlarında bulundurdukları tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İbrahim A. ile oğlu Yunus A. (20) yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede Yunus A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan baba İbrahim A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Emniyette ifadesi alınan ve aralarında E.D. ile H.L.D.’nin de bulunduğu 7 kişi, Adli Tabiplikte yapılan sağlık muayenesinin ardından işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. (EK
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