- 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi



- Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta sonu iki grup arasında iş yeri açma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, geçtiğimiz hafta sonu Ataköy mahallesi İnce Harman sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesinde fırın açma meselesi yüzünden iki grup arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri Konya’nın Akşehir ilçesinden diğer tarafın bulunduğu Ataköy mahallesindeki eve geldi. Bura da iddiaya göre, taraflar bir birlerine tabanca, tüfek ve sopalarla saldırdı. Olay sonrası Hurşit Yazmen, Celalettin Keçelioğlu, Aytekin Yağcı, İbrahim Göknar, Ali Ulvi Yağcı, Mesut Yağcı ve Osman Yağcı isimli iki kuzen yaralandı. Yaralılardan aynı isimli kuzenlerden 36 yaşındaki Osman Yağcı kaldırıldığı hastaneden kafasına aldığı darbeler nedeni ile kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılık sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. (GC-



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