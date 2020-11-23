Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

- 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin adliyeye getirilmelerinden görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- İş yeri açma meselesinden çıkan kavgada gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı AFYON KARAHİSAR

Polis Hafta Sonu Hastane Karahisar Avcılık 


- Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta sonu iki grup arasında iş yeri açma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, geçtiğimiz hafta sonu Ataköy mahallesi İnce Harman sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesinde fırın açma meselesi yüzünden iki grup arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri Konya’nın Akşehir ilçesinden diğer tarafın bulunduğu Ataköy mahallesindeki eve geldi. Bura da iddiaya göre, taraflar bir birlerine tabanca, tüfek ve sopalarla saldırdı. Olay sonrası Hurşit Yazmen, Celalettin Keçelioğlu, Aytekin Yağcı, İbrahim Göknar, Ali Ulvi Yağcı, Mesut Yağcı ve Osman Yağcı isimli iki kuzen yaralandı. Yaralılardan aynı isimli kuzenlerden 36 yaşındaki Osman Yağcı kaldırıldığı hastaneden kafasına aldığı darbeler nedeni ile kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılık sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. (GC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement