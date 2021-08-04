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1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri

Polis Merkezi Silahlı Kavga Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

--Olayla ilgili arşiv görüntüler

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavga neticesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan alkollü restoranda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın, silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından Birol Kibar, Z.Ş. B.Y. ve F.F.B. isimli şahıslar silahla vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Birol Kibar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen M.Ş., Z.Ş., B.Y., F.F.B.,Y.C. isimli şahısları, suç aleti tabancalar ile birlikte yakaladı. Olay anı güvenlik kamerasında Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemleri sürerken, olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların tartıştığı görülüyor. Kapı önünde çıkan tartışma sırasında şahıslar tabancalarını çıkartan şahıslar birbirilerine ateş açıyor. (HFV-
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