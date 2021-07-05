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1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kolunun koptuğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Askeri Helikopter Helikopter Asker 

-Hastaneden detay görüntüler
-Kaza yerinden fotoğraflar
-Ölen şahsın fotoğrafı

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de dün meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise kolunun koptuğu kaza anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolu Çiçekli Köyü yol ayrımında meydana geldi. Virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarparak savrulması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Fatih Yılmaz ile arkadaşı Müge S. ağır yaralandı. Durumu ağır olan Fatih Yılmaz askeri helikopterle, kazada kolu kopan Müge S. ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Fatih Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Müge S.'nin tedavisine devam edilirken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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