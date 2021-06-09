Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
1 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

1 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Turhal'da göçük meydana gelen maden ocağı (drone görüntüsü)

Osmanpaşa Maden Ocağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Maden Kazası 

-Kazanın yaşandığı ocakta incelme yapılması
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta bir işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında ki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre olay; Turhal ilçesine bağlı Elamış Mahallesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana geldi. Anitmon madeni ocağında tadilat çalışması yapılırken göçük oldu. Göçüğünde altında kalan işçi Sadık Kültür (39) ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından maden ocağından çıkartılan işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası işçi kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından maden ocağı sahasında Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı. Kazanın yaşandığı maden ocağında faaliyetler geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişinin ifade işlemleri devam ediyor. (Nİ-GF-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement