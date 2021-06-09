1 işçinin öldüğü maden kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

-Kazanın yaşandığı ocakta incelme yapılması

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta bir işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında ki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre olay; Turhal ilçesine bağlı Elamış Mahallesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana geldi. Anitmon madeni ocağında tadilat çalışması yapılırken göçük oldu. Göçüğünde altında kalan işçi Sadık Kültür (39) ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından maden ocağından çıkartılan işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası işçi kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından maden ocağı sahasında Cumhuriyet Savcısı inceleme yaptı. Kazanın yaşandığı maden ocağında faaliyetler geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişinin ifade işlemleri devam ediyor. (Nİ-GF-

