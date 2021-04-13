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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
1 günde 4 mevsimi yaşadılar

1 günde 4 mevsimi yaşadılar

Drone ile oylat,

Kar Yağışı 

-kar yağmış hali,
-güneş açmış hali,
-röportajlar

( BURSA -DRONE) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat Kaplıcalarında konaklayan vatandaşlar. Güne kar yağışı ile başlayan tatilciler, ardından yağmur yağışını, havanın kararmasını ve güneş açmasını yaşadılar. 4 mevsimin yaşandığı Oylat Kaplıcaları havadan görüntülendi. Otelde konaklayan Zeynep Mert, "Burası çok güzel bir yer. 1 günde 4 mevsimi yaşadık. Suyu da harika. Her hafta gelmeyi düşünüyoruz. Herkese tavsiye ederiz" dedi.
Yavuz Demirkol ise, "Çocukluğumdan beri buraya geliyorum. Ayrıca burada bugün 4 mevsimi yaşadık. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.
(SBA-İHS)
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