Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
1. Diyarbakır Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

1. Diyarbakır Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Geceye katılanlardan görüntü

Kısa Film Sinema Oyuncusu Gesi Allah Festival 

-Bakan Muharrem Kasapoğlu konuşması
-Vali Münir Karaloğlu konuşması
-Ödüllerin dağıtılması
-detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından organize edilen. Gala gecesinde toplam 17 kategoride ödüller verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği, Yenişehir, Hani, Eğil, Sur belediyeleri ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Doğu ve Güneydoğu Sanayici İş İnsanları Federasyonu, Diyarbakır İş Kadınları Derneği, destekleri ile 1 Haziran’da başlayan 1. Diyarbakır Kısa Film Festivali, bu akşam kapanış galasını gerçekleştirdi. Tarihi Sur ilçesi İçkale'de düzenlenen ödül gecesine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Oğurlu, Diyarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı Reyhan Aktar, oyuncular, yönetmenler ve çok sayıda davetli katıldı.
“Diyarbakır, sanattan, kültürden, spordan başarılarına devam edecektir” Gala gecesinde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yaptığı konuşmada anlamlı organizasyon için çaba gösterenleri ve destek olan kurumları kutladı. Kasapoğlu, “Diyarbakır, hakikaten sanattan, kültürden, spordan başarılarına devam edecektir. Buna inanıyorum. Gençlerimizde bu potansiyel var. Sırada uzun metrajlı festival var” dedi.
“Bu yıl kısa film festivalini yaptık, seneye uzun metrajlı film festivali yapma hedefimiz var” Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da, Diyarbakır’ın tarihi geçmişine ve önemine dikkat çekerek, “Bu kente spor yakışıyor, sanat yakışıyor, kültür yakışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde kentimizi sporla, sanatla, kültürle dünyanın gündemine taşıma gayretimiz var. Bu yıl kısa film festivalini yaptık inşallah seneye uzun metrajlı film festivali yapma hedefimiz var” diye konuştu.
Festivalin açılış galasında sinema oyuncusu Ali Sürmeli’ye Ahmet Arif adına, Suna Yıldızoğlu’na da Sami Hazinses adına “Emek Ödülü” verilirken, festival Komitesi, toplamda 17 ödül verdi.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Sinema Oyuncusu Adnan Mersinli Hayatını KaybettiSinema Oyuncusu Adnan Mersinli Hayatını Kaybetti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement