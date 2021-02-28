1.5 yıldır kullanılamayan köy camisinin döşemesi ve halıları çürüdü

-DÖŞEMELER VE HALILARIN GÖRÜNTÜSÜ

-MUHTAR AYHAN KİBAR İLE RÖPORTAJ

-DETAY



( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE



- Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Hemşin köyünde sel felaketinin ardından 1.5 yıldır kullanılamayan caminin döşemeleri ve halıları çürüdü.Akçakoca ilçesine bağlı Hemşin köyünde 1.5 yıl önce yaşanan sel felaketinde caminin tüm döşemeleri ve halıları deforme oldu. Köy camisinde imamın olmaması ve pandemide caminin kullanılmaması sebebiyle döşemeler ve halılar çürümeye başladı.

Köyün muhtarı Ayhan Kibar, 1.5 yıl önce Akçakoca'nın Uğurlu köyünde yaşanan sel felaketinin Hemşin köyüne de zarar verdiğini belirterek, "Sel felaketi sonrası camimizin altına su girdi. Bu suyun girmesiyle camimizin hem döşemeleri, hem de halılar çürüdü. Camimizi kendi imkanlarımızla onarıyoruz ancak gücümüz yetmiyor. Bu nedenle hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.





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