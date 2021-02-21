1,5 metre kar içinde yüzmenin keyfini çıkardı

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( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU



- Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde ikamet eden bir şahıs, yaklaşık 1,5 metreye ulaşan karda soyunarak yüzmeye çalıştı. Şahsın bu anlara bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Çatalzeytin ilçesine esnaflık yapan Kadir Karadağlı, Çelebiler Mahallesi'ndeki evinin önünde yer yer 1.5 metreye ulaşan karda üzerindeki elbiseleri çıkartarak karın içerisine atladı. Buz gibi havaya aldırmadan kar yığının arasına atlayan Karadağlı, denizde yüzercesine ellerini ve ayaklarını kullanarak yüzmeye çalıştı. Karadağlı’nın kar yığınına atlaması bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Bir süre kar yığınının içerisinde duran Kadir Karadağlı, ardından kardan çıkarak temizlendi. Kadir Karadağlı, 5 yıldır her kar yağışısın da kar yığınının içerisine atlayarak banyo yaptığını söyledi.







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