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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İBB Meclisi'nde hadsiz sözler!

İBB Meclisi'nde hadsiz sözler!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Fahrettin Kayhan'ın kullandığı hadsiz ifadeler oturumda tansiyonu yükseltti. Kayhan'ın 15 Temmuz gecesi bir uçağa atlayıp FETÖ'cü F-16'ları arasında Atatürk Havalimanı'na inişi ile ilgili 'Uçakta gideceği yerleri görüşüyordu' demesi üzerine AK Parti ve MHP grubu sert tepki gösterdi.

Atatürk Kayhan Belediye Meclisi Ak Parti 

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