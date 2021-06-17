İBB Meclisi'nde hadsiz sözler!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Fahrettin Kayhan'ın kullandığı hadsiz ifadeler oturumda tansiyonu yükseltti. Kayhan'ın 15 Temmuz gecesi bir uçağa atlayıp FETÖ'cü F-16'ları arasında Atatürk Havalimanı'na inişi ile ilgili 'Uçakta gideceği yerleri görüşüyordu' demesi üzerine AK Parti ve MHP grubu sert tepki gösterdi.
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